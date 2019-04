Tunnels N348 Raalte-Ommen pas volgend jaar klaar

De oplevering is afhankelijk van het verloop van de komende winter, want onder de 5 graden Celsius kan die waterkerende folie niet worden geplaatst. Overijssel hoopt op ,,een niet al te strenge winter, zodat de planning hierdoor geen verdere vertraging oploopt.’’

Folieconstructie

In de oorspronkelijke planning, die nog altijd op de site van de provincie Overijssel staat, zou de complete aanpak van de N348 tussen Raalte en Ommen die vorig voorjaar begon in januari 2019 worden afgerond. Maar op dat moment lagen de werkzaamheden al weken stil en was de provincie in overleg met BAM Infra over de planning van de resterende werkzaamheden. Realisering van de tunnels, in het verlengde van de Oude Twentseweg en tussen de Dalmsholterdijk-Achterveldsweg, is de 'moeilijkste klus’ van het hele project, schrijft de provincie in haar recente nieuwsbrief over dit miljoenenproject. ,,Om straks mooie groene taluds te hebben dient er diep onder de grond een grote folieconstructie aangebracht te worden. Dit is in de beperkte beschikbare ruimte een technische uitdaging die vraagt om een gedegen voorbereiding.’’

Onder water

De damwanden die vorig jaar al zijn geplaatst volgens het oorspronkelijke bestek voor de aanleg van de tunnels bleken niet afdoende om het grondwater te weren. Daarom worden nu niet alleen extra damwanden geplaatst, maar ook langere die dieper de grond in worden getrild. ,,Over een lengte van wel 50 meter komen nu extra damwanden langs de N348. De vorig jaar geplaatste damwanden bleken te kort, waardoor de tunnels onder water liepen. Een fiasco’’, concludeert Evert Jan Kleinlugtebeld, bestuurslid van Plaatselijk Belang Dalmsholte-Ommen dat de werkzaamheden aan de N348 kritisch volgt. Volgens veel Dalmsholtenaren is sprake van een technische fout in het ontwerp, waarbij ze wijzen op het feit dat het graafwerk voor de tunnel en afritten al helemaal klaar was maar dat dit onlangs weer is dichtgegooid met zand. Provinciaal woordvoerder Petra Timmer houdt echter vol dat alle maatregelen die nu genomen worden al in het ontwerp van de aannemer zijn meegenomen. Ook zou het beschikbare budget van ruim twaalf miljoen euro voor het hele project niet worden overschreden.

Volledig scherm Locatie van de tunnels in de N348. © Anne Luchies

Damwanden

BAM is vorige week begonnen met het plaatsen van de damwanden bij de Dalmsholterdijk-Achterveldsweg, in juni starten die werkzaamheden bij de tunnel Oude Twentseweg-Posthoornweg. Als de onderdoorgangen gereed zijn worden de oversteken van de Achterveldsweg, Dalmsholterdijk en Oude Dijk bij Dalmsholte en de Lemelerveldseweg bij Raalte afgesloten. Om sluipverkeer tegen te gaan is de oversteek van de Langsweg bij Lemelerveld vorig jaar al afgesloten.

Extra werk moet ook verricht worden aan de bochten bij de nieuwe aansluitingen Lemelerveld-Noord en Lemelerveld-Zuid, die volgens bestek en binnen de normen voor wegenaanleg zijn uitgevoerd. Maar ze blijken in de praktijk te scherp, waardoor tegemoetkomend verkeer regelmatig door de bermen moet rijden. Om dat te voorkomen worden de bochten aan de zijde van de N348 verbreed, waardoor voertuigen elkaar voortaan beter kunnen passeren.

Voetgangersbrug