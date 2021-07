Twaalf jaar cel voor man uit Nieuwleusen die dochter van 4 maanden met grof geweld om het leven bracht

De 40-jarige Richard S. uit Nieuwleusen is vandaag veroordeeld tot twaalf jaar cel vanwege het doden van zijn jonge dochter Hailey. De rechtbank in Zwolle acht bewezen dat de vader met excessief geweld zijn volkomen weerloze dochter heeft omgebracht.

Het kind van amper 4 maanden oud overleed aan de gevolgen van ernstig hersentrauma en had daarnaast twaalf ribbreuken. Letsel dat niet past bij een ongeval, iets wat vader Richard S. en moeder Geertje B. wel verklaard hadden.

Ze hadden zich op 10 maart 2020 bij de huisartsenpost in Zwolle gemeld met het verhaal dat Geertje met haar kind in haar armen op de overloop was gestruikeld. Later die dag overleed de baby in het ziekenhuis in Groningen in de armen van haar moeder.

Zeldzaam zwaar letsel

Een deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut, die al veel zaken rond kinderen heeft onderzocht, kwam niet eerder dergelijk zwaar letsel tegen. Wat er precies is gebeurd, werd niet duidelijk. ,,Maar voor hetzelfde geld heeft hij haar bij haar beentjes gepakt en haar met grote vaart tegen de muur gegooid’’, zo zei de officier van justitie eerder op de zitting.

Volledig scherm De rijtjeswoning waar de baby om het leven kwam. © Frank Uijlenbroek

Geertje B. paste later haar verklaring aan. Het verhaal van ‘de val van de trap’ was een idee van Richard, zei ze. En ze was bang dat hij haar en haar zoontje ook wat aan zou doen. Toen ze die bewuste nacht na twee uur thuis kwam, had het kind al letsel, zei ze de politie. Dat blijkt ook uit haar telefoontje naar de huisartsenpost.

Afgeluisterde gesprekken

In afgeluisterde gesprekken was te horen dat Geertje later telkens aan Richard vroeg wat hij met het kind had gedaan. Vragen die hij haar niet stelde. S. was op de avond waarop het letsel is ontstaan, alleen thuis met het kind. Dat maakt dat het alleen de vader kan zijn die het kind heeft gedood.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De moeder is vrijgesproken van nalatigheid. Haar werd verweten dat ze niet tijdig adequate hulp heeft ingeschakeld.

Volledig scherm Moeder Geertje werd vrijgesproken van nalatigheid. © Nicole van den Hout