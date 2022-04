Twee botsingen op Hessenweg bij Oudleusen rond precies dezelfde tijd

Weer vernielin­gen op begraaf­plaats: politie houdt verdachte aan in Nieuwleu­sen

Wederom zijn er vernielingen gepleegd op een begraafplaats. Nadat het vorige week al raak was op de begraafplaats achter de Sint-Lambertuskerk in Hardenberg, is er maandag een verdachte op heterdaad betrapt op het kerkhof in Nieuwleusen.

4 april