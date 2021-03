Twee onbewaakte overwegen Vechtdallijn dit jaar dicht: nog zeven te gaan

Vechtdal heet na megawissel­truc met 30.000 bordjes, paaltjes en stickers toerist nu ook in het Duits welkom

25 februari De grote wisseltruc in het Vechtdal is begonnen en na het voorjaar en de zomer moeten niet minder dan 30.000 paaltjes, stickers, bordjes, informatiepanelen en andere bewegwijzering in Hardenberg, Ommen en Dalfsen zijn vervangen. Na tien jaar is het op, vinden de gemeenten, en ook de Duitser mag weleens wat beter bediend worden. ‘Willkommen.’