Tweede seizoen van De Luizenmoeder op komst

Adegeest uit Lelystad Air­port-de­le­ga­tie: 'Je wordt geschiphold waar je bij staat'

5 februari Leon Adegeest uit Dalfsen is zondag uit de bewonersdelegatie gestapt die minister Cora van Nieuwenhuizen moet adviseren over de milieueffectrapportage (mer) van Lelystad Airport. Reden? Adegeest, ook lid van actiegroep HoogOverijssel, kwam er tijdens gesprekken met ambtenaren achter dat er in de toekomst niet maximaal 45.000 vliegbewegingen op ‘Lelystad’ plaatsvinden, maar mogelijk wel 60.000.