Miljoen tekort Dalfsen door meer uitkerin­gen

16 mei Het aantal uitkeringsgerechtigen in de gemeente Dalfsen is sinds 2009 meer dan verdubbeld tot 236 aan het einde van vorig jaar. Tweederde daarvan is niet of heel moeilijk te bemiddelen naar betaald werk. Mede daardoor komt de gemeente op de uitvoering van de Participatiewet zo'n 1,3 miljoen euro tekort.