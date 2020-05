Uitbater Oude Station blij met groen licht van Dalfsen én NS voor ruimer terras

Gistermorgen waren al dertien verzoeken ingediend. Met twee bedrijven is de gemeente nog in overleg, de anderen hebben al groen licht. ,,Samen met de andere gemeenten in onze regio hebben we er over nagedacht hoe we de horecaondernemers tegemoet konden komen, zonder het risico op verspreiding van het coronavirus te vergroten. Bedrijven kunnen toch evenveel zitplaatsen realiseren door hun terrassen tijdelijk uit te breiden, zo steunen we onze ondernemers waar mogelijk’’, vertelt burgemeester Erica van Lente.