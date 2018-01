Ultraloper Cor Westhuis (69) overleden

Libertarische Partij wil Dalfser politiek opschudden

10 januari De Libertarische Partij doet in maart mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Dalfsen. Eerste voorwaarde is dat tussen 22 januari en 5 februari minstens twintig inwoners in het gemeentehuis een ondersteuningsverklaring ondertekenen. ,,We verwachten genoeg ondersteuning, ik heb al meer dan twintig namen opgeschreven'', vertelt lijsttrekker Vincent Oosterveen.