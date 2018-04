Vader overvalt juwelier in Nieuwleusen om zijn kinderen te zien

De man die in december een gewapende overval pleegde op een juwelier in Nieuwleusen deed dat omdat hij anders door geldgebrek zijn kinderen niet kon zien. Dat zei hij donderdag in de rechtszaal in Zwolle. Het Openbaar Ministerie wil twee verdachten voor jaren de cel in hebben.

Hij valt meteen uit de toon, de man die op 13 december juwelier Dekker in Nieuwleusen binnenstapt. Het is druk in de zaak. De juwelier en zijn medewerker zijn beiden met klanten bezig. Minutenlang staat hij op de deurmat bij de voordeur, met capuchon en zonnebril op en met in zijn handen een blauwe supermarkttas, naast hem een mooi versierde kerstboom.

Pistool

Maar dan opeens komt de man in actie, blijkt uit de beelden die in de rechtszaal getoond worden. Met gestrekte arm richt hij een pistool op de juwelier en de aanwezige klanten. Ga liggen of ik schiet, zou hij geroepen hebben. Terwijl klanten op de grond doodsangsten uitstaan, vult de man zijn plastic tas. Gebogen over de toonbank staat hij zelfs bijna op de daar op de grond liggende klanten.

Die man, dat was de 39-jarige Fries Andries V. Na de overval, die naar verluidt 1,5 minuut duurde, sprong hij in de rijdende auto van de 47-jarige Danny N. uit Ommen. In zijn woning wordt de buit verdeeld, denkt het OM.

Spijt

Na zijn aanhouding bekende V. de overval. Hij woonde destijds in Punthorst en zijn geld was op. Hij had wat nodig om zijn kinderen te kunnen blijven zien. In de juwelierszaak twijfelde hij even over de overval tot hij zijn kinderen in zijn hoofd ging. Toen hij daar een 11-jarig meisje zag staan, wilde hij er zo snel mogelijk weg. ,,Het spijt me ontzettend.''

Zijn kompaan N. zei aanvankelijk dat hij V. toevallig in Nieuwleusen tegenkwam en een lift gaf. Later zei hij alleen te weten dat hij voor wat geld V. zou rijden. Beide heren zijn al eerder tot forse straffen veroordeeld. De officier van justitie vorderde 4 jaar cel tegen overvaller V. en 3 jaar tegen medepleger N.

De raadsvrouw van V. benadrukte dat V. zijn wapen niet op personen richtte. Bovendien ging het om een nepwapen.