Valpartijen op het ijs? Met deze tips van Erben Wennemars voorkom je die

Update Dalfser campingei­ge­naar stapt in langlauf­avon­tuur: ‘Laat de sneeuw maar komen’

7 februari Robbin van den Heuvel, eigenaar van camping Starnbosch bij Dalfsen, stapte kort voor de eerste sneeuwvlokken vielen in een nieuw avontuur. Hij kocht een partij van 250 langlaufski’s op om ze te verhuren. Een schot in de roos. Zeker zeventig mensen trokken op zijn ski’s zondag het besneeuwde bos in.