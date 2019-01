Van Lente nu echt aan het roer in gemeente Dalfsen

De raadszaal zit voor de beëdiging tot de nok toe vol. Niet alleen woont de familie van Erica van Lente op de publieke tribune de beëdiging bij, ook Commissaris van de Koning, Andries Heidema en burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle zijn aanwezig, evenals oud-burgemeester Han Noten. Ook genodigden uit de Groningse gemeente Bedum waar Van Lente twee jaar lang waarnemend burgemeester was, zijn in de Dalfser raadszaal.

Van Lente was best ,,een beetje zenuwachtig’’, zegt ze in haar toespraak. En ze vindt haar ambtsketting ,,best zwaar’’. Ze weet dat er in Dalfsen ,,genoeg werk te doen is’’. Niet alleen de lokale zaken als armoedebestrijding en duurzaamheid, er staan ook drie verkiezingen voor de deur staan (waterschap, provincie, Europees Parlement). Ze is heel benieuwd naar Dalfsen en voelt zich heel erg welkom. ,,Er op af’’ is haar bestuursstijl. Ze wil met alles in de gemeente kennis maken. Het Nedersaksisch is de taal die Dalfsen met Groningen verbindt. ,,Ik ben erg benieuwd naar Lente (Dalfser buurtschap, red.), want daar ben ik van. Ergens in mijn DNA zit Dalfsen.’’

Record

De nieuwe burgemeester Erica van Lente liet in de lange sollicitatieprocedure 45 mensen achter zich. Het aantal sollicitanten is een record voor Overijssel, vertelt de Commissaris van de Koning. Erica van Lente is 39 jaar oud en daarmee ,,de groenste binnen het Overijsselse burgemeesters korps’’, aldus Heidema. Ze is geboren in Arnhem, maar heeft Sallandse roots. Ze is lid van de PvdA.

Dalfsen zocht een betrokken verbinder in de gemeenschap, een initiatiefrijke aanjager in de regio en een dienend leider in het gemeentehuis. In de profielschets werden de kernwaarden integer, herkenbaar, onafhankelijk, verbindend en stressbestendig benoemd. De gemeenteraad denkt het in de persoon van Erica van Lente allemaal te hebben gevonden. Heidema noemde de benoeming van Van Lente ,,het perfecte koppel’’. ,,Het is weliswaar 14 januari, maar voor Dalfsen is de ‘Lente’ nu echt aangebroken.’’

Inwoners

De inwoners van de gemeente dachten mee bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. In totaal gaven 569 inwoners van de 28.000 inwoners hun mening. Het meest uitgesproken waren de inwoners over het feit dat de burgemeester in de kernen moet zijn, in plaats van op het gemeentehuis.

Luco Nijkamp, voorzitter van de vertrouwenscommissie, stelt dat Van Lente niet achterover hoeft te leunen. Dalfsen staat voor grote opgaven. Hij benoemt onder meer de transformatie in het sociale domein (ouderenzorg), de hoge ambitie waar het gaat om duurzaamheid en een zelfstandige gemeente blijven.

Groningen

Erica van Lente studeerde in Enschede en Groningen, waar ze Romaanse Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen volgde. Ze is lid van de PvdA en was van 2010 tot 2014 gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Groningen. Ze was onder meer werkzaam bij de Shell/ NAM, Gasunie en bij Agentschap Telecom. Ook was zij directeur-bestuurder bij Verbind Drenthe, een stichting die zich inzette voor breedbandinitiatieven in de provincie Drenthe.