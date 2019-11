Van poging doodslag verdachte Dennis D. (36) uit Nieuwleusen persoonlijk failliet

Dalfsen wil regie houden op ontwikke­ling van nieuwe ‘oostelijke poort’

18 november Het is terecht dat er gebruik wordt gemaakt van de Wet voorkeursrecht gemeenten voor het gebied ‘oostelijke poort’ in Dalfsen. Alleen op deze manier kan de regie op de nieuwe bouwkundige ontwikkelingen in dit centrumgebied in de hand worden gehouden.