Vechtdal Brouwerij uit Dalfsen wint Stentor Streekbierentest

De regen tikt hard op de ramen en de wind bonkt op de deur. De donderdag waarop de Midwinter Hoornbier-brouwers horen dat zij de winnaars zijn, heeft het ideale weer om de succescreatie uit Dalfsen te drinken. ,,Dit biertje past inderdaad perfect bij het moment waarop de haard, na maanden, weer voor eerst wordt gestookt’’, zegt Stefan Maats (36).

Leermeester

Maats brouwt de winnaar van de Stentor Streekbierentest samen met zijn leermeester Jos Verlaak (63). Dat doen ze in de Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij, gevestigd in een oude sporthal aan de Molendijk. De vijfkoppige internationale jury, met gediplomeerde biersommeliers, gaf met een 8,4 het hoogste cijfer aan hun Midwinter Hoornbier. Daarmee is deze quadrupel (een zwaar bovengistend bier met een alcoholpercentage van 10% of meer) in de ogen van de vakjury het lekkerste biertje van alle 45 streekbieren die ze hebben getest. De jury maakt bij het proeven opmerkingen als ‘bruin koper, karamel, koffie, super in balans en dit heeft echt alles’.

Met een blos op de wangen belt leerling Maats leermeester Verlaak, die niet in de brouwerij kan zijn vanwege een gebroken enkel (Maats met een lach: ,,Opgelopen bij een bierfestival, maar hij was nuchter toen het gebeurde hoor’’). Verlaak reageert vol branie. ,,Wij de winnaar? Dat verbaast me niets jongen.’’

Geheim

De geboren Limburger Verlaak – vertrok voor zijn werk als chemicus naar het oosten – is al bijna 30 jaar amateurbrouwer. ,,Het werd tijd voor een goede quadrupel, vond ik. Ik heb bij de Belgische grens gewoond, daar leerde ik het kennen.’’ Hij stoeide lang om de juiste smaak te krijgen, maar bij de oprichting van de Ambachtelijke Vechtdal Brouwerij – in 2015 – had hij hem dan eindelijk. ,,Het geheim? Het biertje is zoet, maar heeft ook weer een bittere tegenhanger. Een fijne balans. Het zoete ontstaat door het mout, door de restsuikers ervan. Het tijdstip van toevoegen van hop is cruciaal. Dat heeft het bier de bitterheid en aroma gegeven van karamel, koffie en chocolade. Deze typeringen die de jury ervoor gebruikt, hoor ik vaker.’’

Biernaam

Voor het biertje moest een naam komen. Verlaak: ,,Streekgebonden, als het even kon.’’ De zoektocht bliezen de blazers van de Midwinterhoornblaasgroep Dalfsen vakkundig uit. ,,Midwinter Hoornbier.’’ Robuust en streekgebonden. ,,Precies wat het nodig had.’’

Maats: ,,Marketingtechnisch gezien hebben we er alleen weleens spijt van, dat we het naar die blaasgroep uit Dalfsen vernoemden.’’ Quadrupel bieren zijn niet per se aan een seizoen gebonden. ,,In België drinken ze het net zo goed in de zomer, door de naam met midwinterhoorn is het toch een biertje geworden dat vooral in herfst en winter goed verkoopt.’’

Op jaarbasis worden in de Dalfser brouwerij 3.000 flessen gevuld met Midwinter Hoornbier. Een adviesprijs is er niet. Verlaak: ,,Het bier ligt vaak voor zo’n 2,40 of 2,50 in de schappen bij de lokale supermarkten en Mitra’s in Vechtdal.’’