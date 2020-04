Vechtdal met Pasen niet op slot, maar dat kan zo veranderen

Marke­tingOost tevreden met meer steun aan toeristi­sche sector, maar gevolgen van corona blijven groot

9 april MarketingOost is tevreden met het dinsdagavond gepresenteerde kabinetsbesluit om meer ondernemers te helpen met het opvangen van de financiële klappen die ze van coronacrisis krijgen. Ook een grotere groep bedrijven uit de recreatieve sector komt in aanmerking voor steun. ,,Of er een last van ons af valt? Nee, het is een eerste stap.”