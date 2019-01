Vechtgenotenhuis Ommen blij met 1500 euro van Stationloop naar Dalfsen

,,Wij zijn een inloophuis voor mensen met kanker, of die kanker hebben gehad, en hun naasten. Drie dagen per week zijn we open voor laagdrempelig contact met lotgenoten. Niks moet, alles mag. Bezoekers kunnen gewoon een kopje koffie of thee komen drinken, maar bijvoorbeeld ook meedoen aan yoga of schilderen’’, vertelt Kuipers enthousiast. Het inloophuis op landgoed Stekkenkamp aan de Beerzerweg bij Ommen staat open voor bezoekers uit de wijde regio, binnenlopen is gratis, eventuele materialen voor creatieve activiteiten moeten wel betaald worden. ,,We draaien met 25 vrijwilligers, die door ons worden opgeleid in samenwerking met de Saxenburgh Groep. Er is één betaalde kracht, een coördinator voor één dagdeel per week. Giften en sponsors zijn dus heel welkom.’’