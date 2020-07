Vechtzomp Dalfsen maakt nog water: voorlopig geen vaartochten

Al snel stond er enkele centimeters water in de boot. ,,De zomp is dus nog niet helemaal dicht’’, vertelt Geert Bistervels, bestuurslid van de stichting Vechtzomp Dalfsen. ,,We hebben daarna overlegd met de mensen van de Enterse werf. Je kunt tijdens het varen wel pompen en hozen, maar we willen natuurlijk een dichte boot. Dus blijft de zomp voorlopig wat langer in Enter voor reparatie. Dit is voor ons een enorme tegenvaller, want we dachten vanaf zaterdag 4 juli weer tochten te kunnen varen.’’