Vechtzomp weer waterdicht terug in Dalfsen

Met acht hechtingen achtste in debuut: goede start voor wegracer Stolte uit Nieuwleu­sen in Supersport 600

13 juli Leon Stolte kan terugkijken op een goed debuut in de Supersport 600. De 18-jarige coureur uit Nieuwleusen reed zaterdag in de eerste race in de OW Cup (Open Wegrace Cup) naar een achtste plaats. Een knappe prestatie, want enkele dagen voor de races kreeg de coureur nog acht hechtingen in zijn enkel door een ongelukje tijdens werkzaamheden.