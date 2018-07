Vee moet van dijken langs IJssel, Vecht en Zwarte Water vanwege droogte

Starters in de rij voor duurzame woning

19 juli Starters op de woningmarkt staan in de rij voor een betaalbaar, duurzaam gebouwd huis van de nog jonge Lemelerveldse onderneming Prima Thuis. Voor zo’n starterswoning in dat dorp zelf waren veel meer belangstellenden dan de tien die er vanaf oktober gebouwd gaan worden en vier dagen na de lancering van een soortgelijk project in Oudleusen zijn er al 7 gegadigden voor 4 woningen.