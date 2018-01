Veel cijfers maar weinig feiten over drugsproblematiek Dalfsen

Onderzoek naar drugsproblematiek in de gemeente Dalfsen heeft de afgelopen maanden veel cijfers opgeleverd, maar weinig concrete informatie over de aard en omvang van drugsgebruik en -overlast.

Een van de belangrijkste constateringen uit het in opdracht van de gemeente uitgevoerde onderzoek is dat 16 procent van de volwassen inwoners en 1 op de tien jongeren 'wel eens’ overlast ervaart door drugs. Maar het onderzoek geeft geen antwoord op de vraag waaruit die overlast bestaat en maakt evenmin duidelijk welke soorten drugs, hoe vaak en in welke hoeveelheden worden gebruikt.

Bij de gemeente Dalfsen zijn geen gegevens van andere, vergelijkbare, onderzoeken bekend, dus er kan geen inschatting gemaakt worden of 16 procent veel of weinig is. ,,Daarnaast is ‘overlast’ niet verder gedefinieerd, dus daar kunnen we ook geen uitspraken over doen”, laat een woordvoerder weten. Het onderzoek heeft ruim 12.000 euro gekost.

Drugshandel

Een andere constatering uit dit door het bureau Onderzoek & Informatie van de gemeente Zwolle uitgevoerde onderzoek is dat 'meer dan een kwart van de inwoners denkt wel eens iemand te hebben zien handelen in drugs'. Dat zou dan onder meer gebeuren bij de Hulsterplas, de parkeerplaatsen bij De Trefkoele en huize Den Berg, op de Grote Markt in Nieuwleusen, bij de crossbaan en bij speeltuin Gerner Marke. Iets minder dan 1 op de 8 inwoners zegt binnen de gemeente een familielid of bekende te hebben die 'wel eens (soft)drugs' heeft gebruikt en nog eens 10 procent vermoedt dit.

Uit het representatieve onderzoek onder 460 jongeren van 14 tot en met 17 jaar en 1.177 volwassenen van 18 jaar en ouder blijkt verder dat 14 procent van de volwassen Dalfsenaren zelf wel eens verdovende middelen heeft gebruikt. Voor velen is het kennelijk bij een experiment gebleven: slechts 3 procent geeft aan dat er in de afgelopen 5 jaren nog is gebruikt.

Van de jongeren gebruikte 6 procent wel eens. Eenvijfde van de jongeren ziet drugsgebruik binnen de gemeente als een probleem. Ruim de helft staat er negatief tegenover, 5 procent juist positief. Nergens in het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen hard- en softdrugs.

Verantwoordelijk wethouder Jan Uitslag erkent dat het onderzoek niet op alle vragen antwoord geeft. ,,Maar met boerenverstand kom je een heel eind. Bij overlast zal het vooral gaan om overlast door groepen die gebruiken of overlast die wordt veroorzaakt door iemand die heeft gebruikt", reageert Uitslag.

Surveilleren

Betsy Ramerman van het CDA heeft gevraagd het onderzoek op de agenda van de raadscommissie van maandagavond te zetten. ,, Wij vinden dat er meer controles moeten komen op de plekken die genoemd worden in het rapport waar drugshandel zou plaatsvinden. Posten is misschien niet mogelijk, maar misschien kan de politie wel vaker gaan surveilleren. Maar ook moet de gemeente meer doen aan de voorlichting en de bekendheid van de hulpmogelijkheden."

Coffeeshop

Dalfsenaar Vincent Oosterveen pleitte afgelopen jaren al vaker vergeefs voor een coffeeshop in Dalfsen. In oktober werd een door hem geleid burgerinitiatief nog afgewezen door de raad. Via de nieuw op te richten Libertarische Partij Dalfsen zet hij zijn streven voort, zo meldde deze krant vorige week. Oosterveen vindt dat de gemeente cannabis zou moeten legaliseren, zodat lokale criminaliteit en overlast rond drugshandel en wietteelt beter kunnen worden bestreden.