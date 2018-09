Veel glasschade na mislukte inbraak Compustore Dalfsen

,,Ik moet straks samen met de politie de camerabeelden terugkijken. Ik hoop dat we de daders daarop kunnen herkennen." Van der Sluis prijst zich gelukkig met de nieuwe beveiligingscamera's die hij begin dit jaar heeft geïnstalleerd. ,,Daarop zijn scherpe beelden te zien. De politie heeft al gezegd dat ze ook de beelden van de openbare orde gaat bekijken of er misschien iets te zien is van de auto waarin ze reden."

Van der Sluis heeft nog niet eerder meegemaakt dat er een poging tot inbraak is geweest in zijn zaak. ,,Ook niet in onze zaak in Staphorst. We zitten hier al zevenenhalf jaar. Dit is de eerste keer dat zoiets gebeurd is. Er staan best wel dure producten hier natuurlijk, maar alle laptops en computers staan vast aan een slot."