De hulp die Jesse Elzinga en Janiek Elzinga-Goudzwaard vanuit hun dorp Dalfsen krijgen is 'overweldigend', zo zegt moeder Wilma Goudzwaard. Het bedrijf van de twee ging begin deze week in vlammen op en sindsdien wordt er van alle kanten hulp aangeboden in de vorm van gereedschap en tijdelijke werkruimte. 'Dit laat zien waar een dorp groot in is'.

De familie Goudzwaard spant zich in om voor dochter en schoonzoon zo snel mogelijk weer gereedschap bijeen te krijgen, zodat de ambachtelijke meubelmakerij weer opgestart kan worden. ,,Morgen gaan Janiek en Jesse kijken bij een tijdelijke werkruimte die hun hier in Dalfsen is aangeboden. Het is een lege loods, dus ze kunnen niet direct aan de slag. Er zijn al wel andere bedrijven hier in Dalfsen die hebben gezegd: Als jullie een zaagmachine of zoiets nodig hebben, kom dan langs en gebruik die van ons."

Per mail

De gereedschappen die aangeboden worden, hoeven niet ook direct daadwerkelijk gebracht te worden. ,,Er komen uit alle hoeken berichtjes, van iemand die nog wel een slijptol heeft of iets anders. Die berichten verzamelen we allemaal. Die kunnen per mail gestuurd worden naar info@detwijgen.nl, dan kijken we wat er aangeboden wordt. Zodat je niet op een gegeven moment met tien dezelfde schroevendraaiers zit", zegt Wilma Goudzwaard.

Benefietdiner

Volgens haar hebben ze behoefte aan het normale handgereedschap: van een beitel tot een hamer. ,,Het voordeel is dat iedereen ze kent. Ze hebben in 2,5 jaar dit bedrijf opgebouwd. En in feite waren ze net klaar om op volle kracht vooruit te gaan. En toen dit", zegt ze, doelend op de brand die in de nacht van maandag op dinsdag de twee schuren van de ambachtelijke meubelmakerij aan de Tolhuisweg in as legde.