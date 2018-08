Veel rook bij brand in Dalfsense achtertuin

Geen Culinaire Zomer Avond Oudleusen door noodweer

9 augustus De Culinaire Zomer Avond vanavond bij barbecuespecialist Dirk Wennemars in Oudleusen die jaarlijks wordt georganiseerd voor thuisblijvers in de zomermaanden, is afgelast. Het aangekondigde noodweer voor vandaag is reden om het evenement niet door te laten gaan, aldus een medewerkster van Wennemars.