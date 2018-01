Veiliger naar school in Oudleusen

De Cazemierschool in Oudleusen, ouders en de gemeente Dalfsen hebben afspraken gemaakt over het halen en brengen van kinderen naar school. Het Convenant 'halen en brengen' wordt vandaag ondertekend op de school door drie partijen. Namens Veilig Verkeer Nederland afdeling Dalfsen zet Frieda Schuurman haar handtekening.

De regeling is voortgekomen uit het verkeer- en vervoersplan van Dalfsen. Daarin heeft de gemeente afgesproken dat de verkeersveiligheid rondom scholen in de gemeente verbeterd moet worden. In maart vorig jaar zijn inloopbijeenkomsten gehouden waar de scholen hun problemen konden inbrengen.

Verkeersouders

Frieda Schuurman is coördinator verkeersouders en vormt daardoor de schakel tussen verkeersouders van de scholen in Dalfsen en de gemeente. ,,De Cazemierschool is de enige school die op deze manier richtlijnen op papier zet. De school heeft zelf bij de gemeente gevraagd om een oplossing voor de verkeersproblemen."

Ook De Zaaier in Nieuwleusen heeft te maken met slechte overzichtelijkheid tijdens het halen en brengen bij de school aan het Zandspeur. Maar omdat die school gaat verhuizen, is daar geen convenant opgesteld. Schuurman: ,,Er zijn verder geen scholen in de gemeente die op deze manier afspraken willen maken over halen en brengen."

Eenrichtingsverkeer

De belangrijkste bepalingen voor de ouders van leerlingen van de Cazemierschool is dat de Spiegelstraat waaraan de school gevestigd is, bij het halen en brengen van kinderen met de auto als eenrichtingstraat gebruikt gaat worden. Ouders die kinderen brengen of halen, zullen de straat vanaf de Dommelerdijk inrijden.

Niet afzetten

Directeur Linda Pereboom van de Cazemierschool: ,,Afspraak is dat er geen kinderen meer afgezet worden aan de Dennenkamp. Op die weg wordt vaak heel hard gereden." Naast het eenrichtingsverkeer bij het halen en brengen voor en na schooltijd, is afgesproken dat er niet meer aan de straat geparkeerd zal worden door mensen die langere tijd op school moeten zijn. Schuurman: ,,Dat moeten mensen voortaan bij De Wiekelaar doen. Zo blijft het zicht in de straat vrij."

Gestroomlijnd

Pereboom is blij met de afspraken. ,,Daarmee wordt de verkeerssituatie rondom de school een stuk gestroomlijnder." Voor Pereboom is het allemaal nieuw. Zij is deze week als nieuwe schooldirecteur aan het werk gegaan in Oudleusen. ,,Hoe de situatie hier was, heb ik dus niet goed meegekregen. Wel weet ik dat de ouders van het plan op de hoogte zijn. Een lid van de oudercommissie zal namens de ouders het convenant ondertekenen."