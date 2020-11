Veiligheidsgevoel verdwijnt bij werk Vechtdal Verbinding

Biblio­theek helpt Hardenberg­se jongeren met langer gratis lidmaat­schap

23 oktober Voor de jeugd in Hardenberg was bijvoorbeeld een boek lenen al kosteloos, maar die regel wordt uitgebreid. Want jongeren zijn vanaf 1 november nu tot 18 jaar gratis lid van de bieb. De bibliotheken in de gemeente Hardenberg hebben dat besloten.