Verdachten overval Nieuwleusen blijven vastzitten

Hij had de overvaller slechts een lift gegeven. En hij had geen benul van de chaos die zijn maat in Nieuwleusen had achtergelaten, zei de 47-jarige Danny N. donderdag in de rechtszaal.

Vuurwapen

Op 13 december vorig jaar stapte de 39-jarige Andries V. uit Leeuwarden juwelier Dekker binnen. Met een vuurwapen dwong hij de aanwezigen op de grond te gaan liggen. V. heeft de overval bekend. Hij maakte kettingen en horloges buit en rende naar buiten. Verderop stapte hij in de auto bij N. Ze reden naar vakantiepark Calluna in Ommen waar N. destijds woonde.

Volgens de bestuurder vertelde V. hem pas in de wagen waar hij vandaan kwam en dat hij de juwelier had overvallen. N. wist daar niets van, zei hij. Toen bij Calluna bleek dat de politie in groten getale aanwezig was, zou V. hem gemaand hebben door te rijden. Maar N. stopte. Terwijl V. zijn huisje in vluchtte, gaf N. zich over.