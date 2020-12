Verhuizen kan voor Jan en Ina beginnen; naar ‘ideale’ locatie Pniël in Dalfsen

Pizzeria Sephora in Nieuwleu­sen mag metershoge afvoerpijp laten staan (en stinkt volgens de rechter ook niet)

7 december De geur- en geluidsoverlast die pizzeria Sephora in Nieuwleusen in de omgeving zou veroorzaken is niet zo erg dat de gemeente Dalfsen moet ingrijpen. Ook de metershoge afvoerpijp die boven het restaurant uittorent is volgens voorschriften geplaatst, stelt de rechtbank. De buurt ergert zich groen en geel aan de stank en de pijp, maar dat alleen is niet genoeg.