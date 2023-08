Verkeer in Dalfsen krijgt om de 110,6 meter verkeersbord voor de kiezen

A32 richting Zwolle enkele avonden dicht vanwege onderhoud

Rijkswaterstaat voert in augustus onderhoudswerkzaamheden uit aan de A32 tussen Meppel-Noord en knooppunt Lankhorst. In verband met deze werkzaamheden is de snelweg in de richting van Zwolle een aantal dagen ’s avonds en in de nacht afgesloten.