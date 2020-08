Verkoop en verhuur winkelunits Waterfront Dalfsen loopt nog niet vlot

‘Probleem­fon­tein’ Dalfsen gevaarlijk voor blote voeten: gemeente plaatst hekken

23 juli Om veiligheid te garanderen plaatst de gemeente Dalfsen per direct hekken rondom de fontein in het Waterfront. De vloer is niet egaal, waardoor kinderen die door de stralen lopen gewond kunnen raken aan hun voeten. Het is het nieuwste geval in een reeks van vele mankementen. Dalfsen bezint zich op vervolgstappen.