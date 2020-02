Verlichte optocht Lemelerveld trekt bekijks uit hele regio

Omstreden pizzabak­ker Nieuwleu­sen bestrijdt dat zaak te lang open is: ‘Geen pizza in de oven te zien’

25 februari Werden in pizzeria Sephora in Nieuwleusen vorig jaar november ná de uiterste sluitingstijd van 18.00 uur nog bestellingen opgenomen of kreeg bedrijfsleider Ayman Khallaf die orders al vóór de klok van zessen en was hij ze alleen aan het bereiden? De gemeente denkt het eerste, Khallaf bezweert het laatste. Hij vecht een boete van 1000 euro aan.