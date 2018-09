Vermiste Cherie (18) uit Dalfsen donderdagochtend voor laatst door ouders gezien

Oud-raads­lid Rooijak­kers bezorgd over 'nog meer' woningbouw in Dalfsen: ,,Land­schap­pe­lijke waarden in gevaar''

7 september Het in maart vertrokken oud-raadslid Jan Rooijakkers van D66 Dalfsen kan het niet laten zich in de discussie over toekomstige woningbouwlocaties in het Vechtdal-dorp te mengen. ,,Waarom niet? Ik mag als burger er toch ook wat van vinden?'', reageert hij kort na de hoorzitting van de gemeente Dalfsen over de toekomstige uitbreidingslocaties.