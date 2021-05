Vermiste trucker die voor bedrijf uit Nieuwleusen naar Zweden reed, is weer terecht

De man die zichzelf als eigen rijder laat inhuren voor transportklussen had zondagavond voor het laatst contact met zijn familie in Nederland. De volgende morgen kwam hij in Zweden echter niet opdagen bij zijn vrachtwagen, die volgens gps-gegevens in de haven van Stockholm stond geparkeerd.

Daarna is door andere chauffeurs die actief zijn in de truckerbranche via social media aandacht gevraagd uit te kijken naar de vrachtwagenbestuurder. Of dat resultaat heeft gehad en collega's die momenteel in Zweden rijden de man daar hebben gezien, is niet bekend. De politie in Zweden liet eerder al weten op de hoogte te zijn van de vermissing, maar daar verder geen mededelingen over te willen doen.