Vernielen dienstvoertuig tijdens nieuwjaarsnacht in Dalfsen krijgt staartje: politie doet zelf aangifte

Poll Prinsen­straat moet de ‘klimaat­win­kel­straat’ van Dalfsen worden (en misschien maar zonder auto's)

22 december De Prinsenstraat en het Kerkplein staan als eerste op het programma om aangepakt te worden in het centrum van Dalfsen. Het moeten heuse ‘klimaatwinkelstraten’ worden, met aandacht voor hittestress, meer groen en opvang van hemelwater. En, maar daar is wethouder André Schuurman nog niet over uit, misschien dat de auto de toegang wordt ontzegd. ,,Er moet wat gebeuren.”