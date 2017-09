Veroorzaker treinongeval Dalfsen veroordeeld tot 100 uur taakstraf

GymXtra ook in Nieuwleusen

19 september Na een succesvolle pilot in Dalfsen gaat GymXtra in oktober ook in Nieuwleusen van start. Het lesprogramma van GymXtra is ontwikkeld voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar die motorisch achter lopen. Doel is om die achterstand in te halen en de kinderen voor te bereiden op het reguliere sportaanbod.