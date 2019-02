Vier miljoen (!) kijkers nieuw seizoen De Luizenmoeder: ‘Veeg mij maar op!’

Vorig jaar was de seizoensopener goed voor 1,6 miljoen kijkers, maar dat was inclusief mensen die in de dagen erna terugkeken. Op de avond zelf keken 750.000 mensen. De vorige best bekeken uitzending van De Luizenmoeder was de vierde aflevering van het eerste seizoen. Die was op de avond zelf goed voor 3,5 miljoen kijkers, met ‘terugkijkers’ in de dagen erna erbij liep dat op tot 4,7 miljoen. De kans is vrij groot dat dat ‘totale’ kijkcijferrecord door de startepisode van het tweede seizoen er nu al aangaat, aangezien er nog ‘slechts’ 780.000 kijkers nodig zijn die deze week het programma terugkijken.