Vijf renners sneller op Lemelerberg dan Anna van der Breggen

Slechts vijf van de vijfhonderd fietsers die op 26 mei tijdens Erbens Vechtdal Toer meededen aan de 'Anna van der Breggen Challenge' waren sneller in de klimtijdrit op de Lemelerberg dan de Olympisch kampioen wielrennen. De geboren Zwolse had speciaal voor Erbens Vechtdal Toer een snelle tijd neergezet van 2 minuut 58 minuten. Ruim de helft van de bijna duizend deelnemers aan deze toertocht over 90, 130 of 170 km werd via zijn of haar smartphone geregistreerd op het twee kilometer lange Strava-traject, met ruim 39 hoogtemeters en op het steilste stuk een stijgingspercentage van 6,8 procent.