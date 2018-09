Vijftigste autorodeo Nieuwleusen ongekend spektakelstuk

Vanwege de jubileumeditie wilde de organiserende Oranjevereniging er iets speciaals van maken. Alleen oldtimers van vóór 1970 mochten aan de start verschijnen. ,,We rekenden op veertig à vijftig deelnemers", zegt voorzitter Patrick Belderink. Maar de Nieuwleusener rodeoliefhebbers bleken niet voor één gat te vangen: 146 'klassiekers' reden zaterdag hun rondjes in de arena op het evenemententerrein. Die ook nog eens werd omzoomd door een record aantal toeschouwers. Want met enkele duizenden kijkers moest de organisatie een verkoopstop van kaartjes instellen, voor het eerst in de historie.

Hype

,,Het is echt een hype", meldt Bas Kuiper, alias 'Killerbassie', terwijl hij met enkele monteurs zijn stevig geraakte Mercedes Heckflosse 200D weer aan de praat probeert te krijgen in het rennerskwartier. Hij deed al mee in 1995, het jaar waarin hij zijn rijbewijs bemachtigde. ,,Maar de laatste keer was achttien jaar geleden", vertelt hij. ,,Het begon toch weer te kriebelen." Zijn Mercedes uit 1968 pikte hij op via Speurders.nl. Veel anderen raadpleegden Marktplaats of haalden hem uit Duitsland, Engeland of België.

Oudste bolide

Zoals Timon van Lenthe, wiens Citroën AC4 uit 1928 (!) dateert. ,,Gevonden in België", zegt hij terwijl hij en zijn maten de kromgebogen vooras weer in het gareel proberen te krijgen. ,,Ik heb er nog twee voor de onderdelen, want daar is met zulke oude auto's soms best moeilijk aan te komen. Je koopt hem als wrak natuurlijk, maar ik houd van oude auto's, dus het voelt een beetje dubbel dat ze ze straks in de prak worden gereden."

Buitenlanders

Maar dat hoort nu eenmaal bij de autorodeo, die Nieuwleusen als bakermat kent en dit jaar zelfs enkele tientallen liefhebbers aanlokte uit Duitsland en Engeland, waar het vergelijkbare 'banger racing' aan populariteit wint.

Vrouwen