Vissen in de Vecht worden gechipt

Het lijkt op een aflevering in veldhospitaal MASH, als waterschapsadviseur Iwan de Vries omschrijft hoe een vis wordt voorzien van een chip en daarna wordt losgelaten in de Vecht. Eerst zwemt een vis in een fuik, vervolgens komt-ie op de operatietafel te liggen, waar hij voorzichtig wordt opengesneden en een implantaat en zendertje krijgt aangemeten. ,,Daarna moet de vis even bijkomen in de recovery room: een bak met water om hem alvast te laten wennen. Vervolgens zetten we hem in goede conditie weer uit.”