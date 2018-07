Vleermuizen onder dak bij Hulsterplas Nieuwleusen

De ondergang van FC Twente, dat was Verbeeks grote teleurstel­ling als trainer

7:29 Niets bleef geheim, je kan mensen dan niet meer vertrouwen. Dat zegt Gertjan Verbeek (55) uit Dalfsen in een interview met de Stentor over de ondergang van FC Twente. ,,Dit is mijn grootste teleurstelling in mijn trainersloopbaan.’’