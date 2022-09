Vluchtelingenhotel baart buren in Dalfsen zorgen: ‘Willen duidelijke afspraken’

De meeste ‘gaswonin­gen’ in Dalfsen zijn weer veilig, toch mag niemand er wonen

De hoeveelheid formaldehyde in het gros van de ‘gaswoningen’ in Dalfsen zit weer op een veilig niveau. Toch mogen de bewoners van de zestien appartementen er voorlopig niet wonen. Door de lange duur van het probleem is het voor woonstichting Vechthorst geen optie meer dat mensen er blijven wonen. ,,We willen voorkomen dat ze er later opnieuw uit moeten.’’

22 september