Voetbalclubs Dalfsen zien afschaffen jeugdsportsubsidie als schot in eigen doel

CNV sluit zich aan bij Roadrunner in Oudleusen en wil wegrestau­rants open voor beroeps­chauf­feur: 'Behandel ze met het respect dat ze verdienen'

10:02 Jurrian Visscher krijgt als eigenaar van wegrestaurant Roadrunner in Oudleusen in zijn campagne om vrachtwagenchauffeurs binnen aan een tafeltje te mogen ontvangen bijval van vakbond CNV. Die roept minister Cora van Nieuwenhuizen in een dringende brief op truckers ‘op een menselijke manier’ te laten eten. Voor de veiligheid van iedereen.