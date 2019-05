Voetbalvereniging Lemelerveld boos over JOP: 'boerenverstand uit de gemeente verdwenen’

De sportverenigingen in Lemelerveld kunnen zich nog steeds niet vinden in het voorstel van wethouder Jan Uitslag om alsnog een jeugdontmoetingsplek (JOP) bij het Heidepark neer te zetten. Dat idee werd in december door de gemeenteraad afgeschoten, maar wordt maandag opnieuw ingebracht. ,,Soms worden voorstellen blijkbaar tot in het oneindige voorgesteld.”

Voetbalvereniging Lemelerveld vreest nog altijd de overlast die een dergelijke JOP met zich mee zou brengen. Dat gaf het vorig jaar en eerder al aan toen er voor het eerst over de mogelijke locatie bij het sportpark werd gesproken en onlangs nog in een door vier clubs opgestelde brief richting de politiek. ,,Een locatie achterop het sportpark, waar het donker is met weinig sociale controle”, omschrijft Mark Brok, secretaris van vv Lemelerveld. ,,Als onze jeugd vertrekt dan staan de lampen nog aan, maar als de senioren vertrekken is het een donker gat. We zijn bang dat er rotzooi achterblijft.”

Motorbende

Wethouder Jan Uitslag van de gemeente Dalfsen denkt dat dat wel meevalt. Als er maandag besloten wordt om toch een JOP bij het Heidepark te realiseren, dan wordt er over een jaar geëvalueerd. Ondertussen zijn er afspraken gemaakt met de betreffende jongeren die een eigen plek daar zien zitten, en staat de gemeente Dalfsen in nauw contact met de politie. ,,We hebben het hier niet over de komst van een motorbende, maar over jeugd dat een plek zoekt”, zegt Uitslag. ,,Ik kan geen andere plek in Lemelerveld bedenken waar dat zou kunnen, omdat er haast overal mensen in de buurt wonen. Dat is hier niet het geval, wat de overlast zal beperken.”

Beste locatie

De wethouder wacht graag het finale oordeel van de gemeenteraad af. Die vroeg meerdere malen om een variantenonderzoek, waarbij nu het Heidepark andermaal als beste locatie uit de bus is gekomen. Dat de raad eerder besloot om daarvan af te zien, sterkt Brok in de hoop dat dit nu maandag ook gebeurt. ,,We hebben in ieder geval alles gedaan wat in onze macht ligt. Maar soms worden voorstellen blijkbaar tot in het oneindige voorgesteld. Er kan dan wel gezegd wordt dat er geëvalueerd wordt en dat het mee zal vallen met de overlast, maar ik moet dat nog zien. Op plekken waar jeugd rondhangt hoor ik andere geluiden.”

Boerenverstand