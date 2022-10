Vogelgriep slaat hardst toe in het oosten: 2 miljoen dode vogels in Gelderland en Overijssel

In Gelderland zijn dit jaar - als gevolg van de vogelgriep - ruim 1,3 miljoen kippen en ander pluimvee afgemaakt op in totaal 31 bedrijven. Daarmee staat de provincie met afstand bovenaan, gevolgd door Friesland en Overijssel. Het Gelderse dorp Hierden telt (op een na) de meeste ruimingen van het land.

Dat blijkt uit analyse van ANP op basis van bekendmakingen door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In totaal legden in Nederland ruim 5,5 miljoen kippen, eenden en kalkoenen het loodje.

Dat maakt het huidige vogelgriepjaar - dat loopt van oktober 2021 tot oktober dit jaar - volgens de NVWA het dodelijkste sinds de epidemie van 2003. Toen moesten ruim 30 miljoen dieren werden geruimd.

Statistisch gezien is het niet onlogisch dat Gelderland dit jaar deze lugubere ranglijst aanvoert. In die pluimveeprovincie bij uitstek scharrelen volgens de laatste CBS-cijfers 16,8 miljoen kippen en een half miljoen eenden rond bij 458 bedrijven.

Tien procent weggevaagd

Ze wordt wel naar de kroon gestoken door Noord-Brabant (388 bedrijven, 26,8 miljoen kippen), maar opvallend genoeg zijn in die provincie ‘slechts’ 216.000 vogels geruimd. Even opmerkelijk is Friesland dat als relatief kleine producent (8,1 miljoen kippen) op een tweede plaats staat qua ruimingen. Meer dan tien procent van het hele pluimveebestand is daar dus weggevaagd door de griep.

Overijssel ‘dankt’ haar derde plek op de ruimingslijst voor een groot deel aan Dalfsen, waar in de zomer bij drie ruimingen 238.000 vogels werden afgemaakt. De ooievaar werd daar door de toenmalige minister van landbouw als dader aangewezen.

In Gelderland vallen twee plaatsen erg op: Lunteren (nabij ‘kippenhoofdstad’ Barneveld) en Hierden. Daar werden in absolute zin de meeste bedrijven van heel Nederland geruimd: respectievelijk 11 en 6. In Hierden werden vooral eendenfokkers getroffen.

De Europese gezondheidsdienst ECDC meldde begin oktober dat de huidige vogelgriepepidemie de ergste is die ooit is waargenomen in Europa. De zeer ziekmakende en besmettelijke H5N1-variant van het virus heeft zich verspreid over 37 Europese landen, van het Noorse Spitsbergen tot Oekraïne.

Eerste in Zeewolde

In Nederland werd de eerste besmetting met deze variant vastgesteld op een bedrijf in Zeewolde op 26 oktober. Deze H5N1-variant is zeer besmettelijk en is sindsdien opgedoken op 96 andere locaties. Anders dan voorheen raakten ook in de zomer bedrijven besmet, aldus de NVWA.

