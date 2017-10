Von Martels slaat ministerspost op voorhand af

Maurits von Martels werkte zich als melkveehouder in Hessum op van CDA-raadslid tot wethouder en van wethouder tot lid van de Tweede Kamer. Een stemmenkanon in de agrarische wereld, waarbij boeren uit alle hoeken van Nederland zijn hokje rood kleurden. Nu er na zeven jaar afwezigheid ook op verzoek van Von Martels weer een landbouwminister wordt aangesteld, houdt hij niettemin de boot af. ,,Laat mij eerst maar eens vlieguren maken."

Spreken we hier met de nieuwe minister van Landbouw?

,,Nee, ik ben niet beschikbaar. Ze hebben mij ook niet benaderd, maar als ze het doen dan wijs ik het af. Ik denk dat er genoeg capabele mensen in Den Haag zijn om de ministerspost in te vullen. Ik kom net kijken. Laat mij eerst maar vlieguren in de Tweede Kamer maken. Staatssecretaris? We zullen zien."

Het boerenverstand terug in Den Haag, riep u. Twintigduizend voorkeursstemmen. Binnen het CDA daarmee een vierde plaats. Voelt u zich niet verplicht een eventueel aanbod te accepteren?

,,Nee, ik vind het al heel goed dat zaken die ik in de campagne heb benoemd nu tot uitvoer worden gebracht. Onder meer met de aanstelling van een landbouwminister. Belangrijk omdat boeren de afgelopen jaren het gevoel hebben niet meer te worden gehoord. Van de week kwam even ten onrechte in het nieuws dat er geen landbouwminister zou komen. Het regende onmiddellijk verontwaardigde reacties uit de agrarische wereld. Het is nog niet helemaal officieel dat er een landbouwminister komt, maar ga er maar vanuit. Alleen hoef ik het dan niet te worden."

Landbouwminister, het blijft een lastige job in een uitermate gevoelige sector. Een smetje is zo opgelopen. Kijk naar Laurens Jan Brinkhorst, die altijd aan de MKZ-crisis van begin deze eeuw verbonden blijft. Ook reden voor u om vooralsnog de boot af te houden?

,,Je hebt al als minister van landbouw al snel de schijnwerpers op je. Maar dat speelt voor mij geen enkele rol. Er hebben zich verschillende incidenten voorgedaan in de landbouwsector, dat klopt. Denk ook aan het hele fipronilschandaal. Daarom is het goed dat er nu een apart ministerie komt, en dat in het regeerakkoord is opgenomen dat er meer geld naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat. Ook om het aantal controles te verhogen."

Verwacht de sector met hun keus voor u juist niet een wat lossere aanpak?

,,Controle op controle is geen goed plan, maar er mag best iemand zijn die op de bedrijfsvoering van boeren let. Ze moeten zich immers wel aan de regels houden. Uiteindelijk komt zoiets de hele sector ten goede. Zeker als dat beleid wordt gevoerd door bestuurders die praktijkervaring hebben. Dan is er begrip."