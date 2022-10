Voortslepende problematiek met ‘gaswoningen’ wekt ergernis bij gemeenteraad Dalfsen: ‘Duurt te lang’

Update Bewoners Dalfsen met spoed huis uit na veel te hoge concentra­ties gas; mogelijk als gevolg van isolatie

Bewoners van zestien appartementen in Dalfsen hebben vrijdag het dringende advies gekregen van hun verhuurder en de GGD IJsselland hun woning te verlaten. Dat is gebeurd nadat de week ervoor opnieuw verhoogde concentraties van het gas formaldehyde in hun huizen is aangetroffen.

