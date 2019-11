Vreugdedansje in Dalfsen, nu hondenbelasting op de helling staat

VIDEO Zeeforel­len in de Vecht zwemmen met zender

8 november Twee zeeforellen hebben deze week bij een stuw in de Overijsselse Vecht een zender gekregen. Via die zender willen Sportvisserij Nederland en Nederlandse en Duitse waterbeheerders te weten komen of de zeeforel zijn paaigronden in Duitsland kan bereiken. De zeeforel is een kwetsbare soort die in Nederlandse rivieren weinig voorkomt.