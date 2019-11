Vrijwillige kavelruil in Ommen en Dalfsen: met liters koffie bereik je een hoop

De grote plattegrond ligt op tafel, de koffie en koek gaat rond en Albert Dankelman kijkt samen met melkveehouder René Hilgenkamp en diens dochters Kim en Iris nog eens naar alle gekleurde vakjes die in het agrarisch gebied tussen Ommen en de Hessenpoort bij Zwolle liggen. Met Dalfsen er tussenin het gebied voor de grote, vrijwillige kavelruil die de afgelopen twee jaar gestalte heeft gekregen. ,,En nu eindelijk zover is dat alles naar de notaris kan en als daadwerkelijke akte kan worden verwerkt”, zegt Dankelman, zelf eveneens melkveehouder maar dan in Arriën en door onder meer LTO en het kadaster gevraagd om de kavelruil in gang te zetten. ,,Maar dat heeft me heel wat gesprekken gekost. Aan het eind van het traject besteed je dertig uur per week aan je bedrijf en dertig uur of meer om op de koffie te gaan bij de deelnemers. Helemaal tevreden ben ik nooit, maar hierover voor het grootste gedeelte toch wel. Een boer heeft me weleens verteld: dit was mij in 200 jaar nog niet gelukt.”