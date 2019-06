Vrolijk slot vierdaagse: ‘Japanse toerist’ ontdekt Nieuwleusen

De ‘gekke hippies’ strijken weer neer in Dalfsen

6 juni Zodra je het terrein aan de Brinkweg in Dalfsen oploopt komt het campinggevoel al opzetten. Tenten, koffie drinken op een strobaal en op blote voeten in het gras: The Living Village is weer aan het opbouwen. Onder toeziend oog van Bob en Cathelijn Radstake zijn alle vrijwilligers al druk in de weer voor het levende dorp, want over iets meer dan twee weken is het weer zover: de gekke hippies komen naar Dalfsen. Bob Radstake vertelt.