Vrouw en kinderen staan bij Derk uit Dalfsen voorop, maar daarna komt de vakbond, al 70 jaar (!) lang

Derk Bosscher (89) pakt de lovende brief die hij onlangs van de vakbond ontving er nog maar eens bij, terwijl zijn vrouw Trienie (90) met de koffie en de koek - op een speciaal schoteltje - de warme huiskamer aan de Oosterstraat binnenstapt. Want het is feest in Dalfsen, nu de heer des huizes niet minder dan 70 jaar (!) bij het CNV is aangesloten. Oh ja, en uiteraard ook omdat het echtpaar onlangs de mijlpaal van een 65-jarig huwelijk vierde.