Vrouw met sjorbanden vastgebonden aan bed, maar volgens Zwollenaar (26) was van verkrachting geen sprake

Waterschap haakt in op Festival De Vecht: twee dagen varen en wandelen bij Dalfsen

26 augustus Waterschap Drents Overijsselse Delta haakt morgen en zaterdag in op Festival De Vecht, met coronaproof activiteiten in en rond Dalfsen. Tussen het dorp en stuw Vechterweerd varen beide dagen tussen 13.00 en 17.00 uur twee boten, zijn wandelroutes uitgestippeld, en bij de sluiswachterswoning Vechterweerd kunnen bezoekers zich laten informeren over veilige dijken en is er voor kinderen een leerzame ‘watertafel’. Dit alles onder het motto ‘Ontdek de Vecht!’, vertelt Demi de Kleine, evenementencoördinator en communicatiemedewerker van het waterschap.