VVD'er Azmani uit Dalfsen kandidaat-lijsttrekker EU-verkiezingen

Steun

Azmani is bekend van zijn voorstel in 2015 om vluchtelingen op te vangen in de eigen regio. Inmiddels is dit Europees beleid. Zijn kandidatuur kan rekenen op steun van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff. ,,Malik heeft al jaren de focus op een echt probleem van deze tijd: migratie. Hij heeft lef getoond met een eigen plan te komen. In Europa is lef en focus hard nodig, Malik is daarvoor de juiste man.’’